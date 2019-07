Am Freitag besiegte das Team Melli Serbien in der fünften Woche des Wettbewerbs im bulgarischen Plovdiv mit 3: 1 (25: 23, 26: 28, 25: 22, 25: 19) und gewann einen Quotenplatz für die Endrunde in Chicago.

Die Männer von Igor Kolakovic treffen am Samstag und am Sonntag auf Gastgeber Bulgarien und die USA. Mit diesem Sieg behält die iranische Mannschaft ihren ersten Platz in der Qualifikationstabelle und spielt im Finale der Wettbewerbe, die in den USA ausgetragen werden.