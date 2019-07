Mogherini: EU-Zweckgesellschaft für Iran-Handel ist „einsatzbereit“

Sie machte die Bemerkung in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem pakistanischen Außenminister Shah Mahmood Qureshi in Brüssel.



„Wir versuchen alles, was wir können, nicht ab heute, sondern seit dem Beginn der Unterzeichnung des Abkommens, seit dem Inkrafttreten des Abkommens und dann seit der Entscheidung der Vereinigten Staaten, aus dem Abkommen auszusteigen“, fügte sie hinzu.



„Sie werden wahrscheinlich in den kommenden Tagen mehr über Atomabkommen und INSTEX hören ... Ich glaube, dass dieser Mechanismus (INSTEX) einsatzbereit ist, und ich hoffe, dass dies dem Iran helfen wird, an der Fortsetzung des Abkommens festzuhalten, wie bisher. Wir wollen, dass es weitergeht“, hoffte sie immer noch.