Die iranische Mannschaft von Snooker in der Gruppe B besiegte ihren Rivalen aus Irland und wird am Dienstag in ihrem zweiten Spiel gegen Saudi-Arabien an diesen Wettbewerben teilnehmen.

Die Snooker-Weltmeisterschaft 2019 begann am 24. Juni und endet am 30. Juni in der chinesischen Stadt Wuxi.