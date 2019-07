Trump zerstört alle internationalen Mechanismen zur Wahrung von Frieden und Sicherheit

"Iran sieht in den US-Sanktionen gegen den iranischen Obersten Führer Ajatollah Ali Khamenei und den Außenminister Mohammad Javad Zarif und andere führende Persönlichkeiten das Ende der Diplomatie", stellte er fest.

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat am Montag eine neue Exekutivverordnung erlassen, mit der neue Sanktionen gegen das iranische Volk verhängt wurden, um an den Verhandlungstisch des Iran zurückzukehren.

Am Donnerstagmorgen wurde die Spionagedrohne der US-Regierung in die iranischen Grenzen eingedrungen.

Am vergangenen Donnerstag wurde eine amerikanische Spionagedrohne abgeschossen, nachdem sie in seinen Luftraum vorgedrungen war. Dabei wurden die Warnungen der iranischen Streitkräfte nicht beachtet.