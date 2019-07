Iran verzichtet auf Pass-Stempel für Ausländer

Regierungssprecher Ali Rabiei hatte zuvor gesagt, dass ausländische Touristen den Iran besuchen können, ohne dass ihre Pässe abgestempelt werden.



Diese Entscheidung soll es Reisenden erleichtern, trotz eines vorherigen Aufenthalts in Iran problemlos in USA einreisen zu können.



Es kann mehr ausländische Touristen in den Iran bringen.



Seit 2015 werden Personen, die in Iran, Irak, Syrien, Sudan, Libyen, Somalia oder Jemen gereist sind, bei der Beantragung eines USA-Visums mit Problemen konfrontiert.