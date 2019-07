Er sagte am Sonntag in einem Gespräch mit IRNA, die Verladung von Gütern sei nach der Eröffnung der ersten Phase des Hafens von Shahid Beheshti gewachsen, so dass die Entladung und Verladung verschiedener Arten von Öl- und Nichtölprodukten im Hafen von Chabahar seit Jahresbeginn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 37% gestiegen sei.

Er fügte hinzu, dass das Laden von Ölprodukte in diesem Zeitraum auch ein Wachstum von 69% verzeichnet habe.