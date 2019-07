Volleyball: Iran setzt Siegesserie fort

In der vierten Woche des Turniers, das am Freitagnachmittag in Ardabil begann, besiegten die iranischen Volleyballspieler Australien in drei Sätzen: 25:19, 25:19 und 25:15.



Die iranische Nationalmannschaft trifft morgen auf Frankreich.



Iran führt mit insgesamt 10 Siegen gegen Italien, Deutschland, China, Argentinien, Japan, Kanada, Polen, Portugal, Russland und Australien die Tabelle an.