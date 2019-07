Iran: Ein Reiseziel für Touristen, die lokalen Essen lieben

Isfahan, IRNA – Die große Auswahl an lokalen und traditionellen Gerichten in iranischen Städten und Dörfern verwandelt dieses alte Land in ein Land mit bunte Tischdecke mit regionalen Gerichten der Welternährungsgeschichte und ist eine der Haupttouristenattraktionen des Landes.

Neben zahlreichen Touristenattraktionen in den Bereichen Geschichte, Kultur, Therapie usw. bietet Iran eine Liste der vielfältigsten traditionellen Gerichte der Welt, die die Aufmerksamkeit ausländischer Touristen auf sich ziehen. Der Iran hat eine der reichsten Listen der Welt mit 2.500 Arten traditioneller Gerichte. Das Rezept des iranischen Kochens nach der chinesischen und der römischen Küche ist das drittbekannte der Welt, da es nach islamischen Grundsätzen zubereitet wird und einen bedeutenden Anteil am Markt für Halal-Ernährung hat und natürlich gastronomische Touristen anzieht. Die gläubigen Muslime essen und trinken nur Lebensmittel, die nach den islamischen Speisegeboten „halal“ (erlaubt) sind. Die reichhaltige Auswahl an Gerichten im Iran, die auf den natürlichen, klimatischen und kulturellen Merkmalen jeder Region basiert, hat ein großes Potenzial geschaffen, gastronomische Touristen anzuziehen. Die Durchführung von Food-Festivals und gastronomischen Touren, um das Rezept der iranischen lokalen Gerichten zu lehren, und die Zunahme der Touristen, die das Gericht unter traditionellen Bedingungen probieren wollten, führten zur Entwicklung des gastronomischen Tourismus. Gleichzeitig mit der Entwicklung des Ökotourismus im Land begannen die ausländischen Touristen in diesen Gebieten zunehmend, einheimische Produkte aus organischen Materialien zu probieren. Das traditionelle Gericht gilt in Bezug auf Nährwert, Verfügbarkeit von Rohstoffen, Neuheit und Mangel an chemischen Konservierungsstoffen als das beste Essen in verschiedenen Teilen des Landes und spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Kommunikation zwischen den Generationen und der Wahrung der kulturellen Identität.