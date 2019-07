Iran einen Schritt vor dem Halbfinale der Volleyball Nations League 2019

Iranische Volleyballspieler besiegten im ersten Spiel der vierten Etappe der Nations League 2019 in der iranischen Stadt Ardabil die portugiesische Mannschaft mit 3:1 (23:25, 27:25, 25:17, 25:18).



Die einzige Niederlage der iranischen Nationalmannschaft bei diesem Turnier war gegenüber Brasilien. Die iranischen Volleyballer verloren in einem engen Spiel mit 2:3 gegen Brasilien.



Die iranische Nationalmannschaft führt mit 27 Punkten die Gruppe an.



Wenn Iraner ein oder zwei Spiele gewinnen können, können sie Halbfinale erreichen.



Heute trifft sich die iranische Volleyball-Nationalmannschaft mit Australien und morgen mit Frankreich.



In der fünften Woche, die in Bulgarien stattfinden wird, wird der Iran mit den Teams aus Serbien, Bulgarien und den USA zusammentreffen.