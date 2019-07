Iran veranstaltet mit über 70 ausländischen Staaten gemeinsame Wirtschaftsausschüsse

Ansari sagte am Samstag in einem Interview mit IRNA in Isfahan, dass mehr als 95 Prozent des Handels der Islamischen Republik mit Nachbarländern und der Rest mit anderen Ländern wie China und Indien getrieben werde.

Er wies darauf hin, dass die Islamische Republik im Rahmen der strategischen Politik gute Handelsbeziehungen zu Händlern im In- und Ausland aufbauen könne, um ihre Handelsbeziehungen zu den wichtigsten Zentren des Welthandels auszubauen.

Die Handelsbeziehungen mit der Türkei werden voraussichtlich bis Ende dieses Jahres 12 Milliarden US-Dollar erreichen. Angesichts der zwischen den beiden Ländern abgeschlossenen Öl- und Gasgeschäfte wurden die notwendigen Pläne getroffen, um dieses Niveau auf 30 Milliarden US-Dollar anzuheben.