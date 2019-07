Sonderpreis der Jury für iranischen Film

„Violet African“ erzählt die Geschichte einer Frau, die entdeckt, dass ihr Ex-Ehemann Fereydoun von ihren eigenen Kindern in ein Altersheim gebracht wurde. Mit dem Einverständnis ihres zweiten Mannes beschließt sie, Fereydoun nach Hause zu bringen, sich um ihn zu kümmern.

Das TRIPOLI Filmfestival fand vom 9. bis 19. Juni in Libanon, Tripoli, statt, um ein neues Bild von dieser Stadt in Form von Filmereignissen in drei Abschnitten Fiktion, Dokumentarfilm und Kurzfilm vorzustellen.

9478***