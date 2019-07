Verletzung des Irans Luftraums durch USA steht auf der Tagesordnung des Nationalen Sicherheitskomitees

„Derzeit geht es nicht nur um das Eindringen der USA in die Hoheitsgewässer des Iran, sondern auch um die Hilfe jener Länder, die US-Militärstützpunkte bereitstellen, einschließlich der Vereinigten Arabischen Emirate, in denen die Drohne gestartet ist“, sagte er.



Iranischem Parlamentarier zufolge werden die Einreichung einer Beschwerde gegen die USA wegen Verstoßes gegen den iranischen Luftraum und die diesbezüglichen Maßnahmen des Außenministeriums werden ebenfalls in den Sitzungen erörtert.



IRGC haben am Donnerstag bekannt, dass ihre Luftwaffe eine eindringende amerikanische Spionagedrohne in der südküstennahen Provinz Hormozgan abgeschossen hat.

