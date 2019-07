IRGC verzichteten darauf, bemanntes US-Flugzeug abzuschießen

„Die Drohne ist von einem US-Flugzeug vom Typ P-8 Poseidon mit 35 Personen an Bord begleitet worden“, sagte Amir Ali Hajizadeh, Kommandeur der Luft- und Raumfahrtabteilung der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), am Freitag gegenüber Reportern.



„Dieses Flugzeug ist auch in unseren Luftraum eingedrungen, und wir hätten es anvisieren können, aber wir haben es nicht getan, weil 35 Personen an Bord waren“, fügte er hinzu.



IRGC haben am Donnerstag bekannt, dass ihre Luftwaffe eine eindringende amerikanische Spionagedrohne in der südküstennahen Provinz Hormozgan abgeschossen hat.

