In einem heiß umkämpften Spiel, das am Freitag in der nordwestiranischen Stadt Ardabil ausgetragen wurde, gewannen die iranischen Spieler den zweiten, dritten und vierten Satz (27:25, 25:17 und 25:18) und verloren den ersten (25:23).



Mit diesem Sieg haben die Männer von Igor Kolaković neun Siege in diesen internationalen Wettbewerben und behalten mit 13 Punkten ihren ersten Platz in der Qualifikationstabelle.

