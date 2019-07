Iran ist das größte Opfer chemischer Waffen

Während des Iran-Irak-Krieges griffen die irakischen Streitkräfte und die Baath-Partei wiederholt mit chemischen Waffen iranisches Militär und Zivilisten an. Nach einigen Berichten starben infolge chemischer Angriffe etwa 20.000 Menschen. Und nach 30 Jahren erleiden die Iraner immer noch die Auswirkungen der von Saddam Hussein eingesetzten chemischen Waffen.

Der Irak-Irak-Krieg ist ein bewaffneter Konflikt zwischen dem Iran und dem Irak, der am 22. September 1980 begann, als der Irak in den Iran eindrang. Es endete am 20. August 1988, als der Iran den Waffenstillstand der Vereinten Nationen akzeptierte.



Zum ersten Mal warnte das iranische Außenministerium zwei Monate nach Ausbruch des Krieges im November 1980 die internationale Gemeinschaft in seiner Erklärung vor dem Einsatz biologischer und chemischer Waffen durch den Irak gegen den Iran.



In einer Erklärung wies das iranische Außenministerium auf den Einsatz chemischer Waffen durch den Irak bei dem Angriff auf Susangard hin, doch die internationale Gemeinschaft und der UN-Sicherheitsrat achteten nicht darauf.

Der erste chemische Angriff gegen den Iran bei den Vereinten Nationen wurde im Januar 1981 in den Gebieten Halala und Nei Khazar in der westlichen Provinz Ilam registriert, wo mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen sind.



Mit der Verschärfung der chemischen Angriffe der Baathisten im Krieg gegen den Iran forderte Teheran nach einer Reihe von Beschwerden bei den Vereinten Nationen offiziell eine Untersuchung der chemischen Angriffe.



Die erste Informationsmission der Vereinten Nationen, bestehend aus vier führenden Experten für chemische Waffen aus Schweden, Australien, Spanien und der Schweiz, traf im März 1984 im Iran ein.

Der breite Einsatz chemischer Waffen durch die Baath-Armee während der Operation auf der Insel Majnun in diesem Jahr war nicht zu leugnen.



Die Mission legte dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 26. März 1984 ihren Bericht über den Einsatz chemischer Waffen vor.



Dieser Bericht bestätigte den Einsatz von Senfgas gegen iranische Truppen. Auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am 30. März desselben Jahres wurde jedoch der Einsatz chemischer Waffen durch den Irak nicht erwähnt, und in der Schlusserklärung forderten die Parteien lediglich die Einhaltung des Genfer Protokolls von 1925. Eine weitere wichtige Erklärung, die den Einsatz chemischer Waffen gegen den Iran bestätigte, wurde im April 1985 veröffentlicht, als der UN-Generalsekretär es an den UN-Sicherheitsrat sandte.

Der Bericht der Mission bestätigte auch die Verwendung von Senfgas durch die irakische Armee.



Der Druck der Weltöffentlichkeit führte am 21. März 1986 zu einer Erklärung, aber die westlichen Regierungen weigerten sich, das Regime von Saddam Hussein zu verurteilen.



Am 28. Juni 1987 startete die irakische Armee ein chemisches Bombardement gegen die Zivilbevölkerung der Stadt Sardascht. Dabei wurden 130 Zivilisten getötet und Tausende verletzt.



Darüber hinaus kamen bei einem chemischen Angriff auf die iranische Stadt Pave in der nördlichen Provinz Kermanshah mehr als 100 Menschen ums Leben, darunter Kinder und Frauen.

Die Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft und die offene Unterstützung des Westens und vieler arabischer Staaten führten dazu, dass das Baath-Regime des Irak am 15. März 1988 das größte chemische Bombardement gegen die Zivilbevölkerung von Halabche im irakischen Kurdistan in unmittelbarer Nähe der iranischen Grenze durchführte.



Infolgedessen starben fast 5.000 Menschen und etwa 7.000 wurden verletzt. Der Westen schwieg jedoch weiter.



Der UN-Sicherheitsrat verabschiedete 50 Tage nach dem Angriff auf Halabche die Resolution Nr. 612. Es wurde auf Initiative der Bundesrepublik Deutschland, Italiens und Japans angenommen. Obwohl diese Resolution den Einsatz chemischer Waffen in einem Krieg nachdrücklich verurteilte, verwies sie nicht auf den Namen des Landes, das chemische Waffen eingesetzt hatte.

Obwohl den Dokumenten zufolge die Baathisten die für die Herstellung chemischer Waffen aus verschiedenen Quellen erforderlichen Rohstoffe und Ausrüstungen zur Verfügung stellten, war die damalige irakische Regierung bei der Massenproduktion dieser Waffen mächtig. In dieser Hinsicht wird jedoch die Rolle der westlichen Länder übersehen, da die Logos der Produktionsstätten dieser Waffen, die auf den übrigen in Halabja gefundenen Bomben abgebildet waren, bewiesen, dass die meisten von ihnen in Unternehmen der Sowjetunion, der USA und Europas hergestellt worden waren.

Laut den zahlreichen Akten haben 85 deutsche, 19 französische, 18 britische und 18 amerikanische Unternehmen dem ba'athistischen Regime chemisches Material zur Verfügung gestellt.



Während des achtjährigen Krieges gegen den Iran schwiegen die damaligen europäischen Regierungen entweder über die chemischen Verbrechen des irakischen Diktators oder ignorierten die Aufforderungen der Islamischen Republik, ihre chemischen Angriffe zu untersuchen.



Die veröffentlichten Dokumente bestätigen auch, dass die US-Regierung die Absicht Saddams bezüglich des Einsatzes chemischer Waffen unterstützte.

