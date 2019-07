„Mr. Hook! Betrachten Sie die Jahre des Krieges und des ökonomischen Terrorismus gegen den Iran durch die Vereinigten Staaten als Diplomatie?“, sagte Mousavi in Reaktion auf die Erklärung des US-Sonderbeauftragten für den Iran, Brian Hook.



Hook sagte am Freitag in einer Pressekonferenz in der saudischen Hauptstadt Riad, dass die US-Diplomatie dem Iran nicht das Recht einräumte, mit militärischer Gewalt zu reagieren.

9407