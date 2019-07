7. Juli - Iran wird seine Verpflichtungen aus dem Atomdeal weiter reduzieren

„Der zweite Schritt Irans, über den ein Brief den Mitgliedsländern des Atomabkommens und Frau Mogherini übergeben wurde, wird zwanzig Tagen dauern“, sagte Zarif Reportern nach seinem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlut Cavusoglu in Isfahan, Iran.



Am 8. Mai, ein Jahr nachdem der US-Präsident Donald Trump Atomabkommen verlassen hatte, kündigte Präsident Rouhani an, dass der Iran seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen teilweise reduziert. Er forderte die europäischen Unterzeichner des Deals, Frankreichs, Deutschlands und des Vereinigten Königreichs auf, guten Willen zu zeigen, in den kommenden 60 Tagen ihre Verpflichtungen zu erfüllen.





