Teheran, 19. Juni, IRNA - Irans Außenministeriums teilte am Mittwoch mit, dass die Sitzung der gemeinsamen Kommission des iranischen Nuklearabkommens am 28. Juni in Wien stattfinden soll.

Das Treffen soll unter Anwesenheit der stellvertretenden Außenminister Irans, Chinas, Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs und Russlands stattfinden, erklärte Außenministeriumssprecher Abbas Mousavi am Mittwoch.



Zuvor hatte der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) in einer Erklärung am Montag erklärt, dass der Besuch der Generalsekretärin des EAD, Helga Schmid, im Iran ein Zeichen der EU-Unterstützung für den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan ist. 9407