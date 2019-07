„Dreams in the Depth“ im LINOLEUM-Wettbewerb von Ukraine

Sanandaj, 19. Juni, IRNA - Die iranische Kurzanimation „Dreams in the Depth“ unter der Regie von Reza Mohammadi erreichte den Auftritt beim 14. Film Festival LINOLEUM in Ukraine.

Der 10-minütige Animationsfilm wurde mit drei Techniken erstellt: Paint-on-Glass-Animation, Einzelbildanimation und Computerbearbeitung. Für die Animation wurden 14.000 Frames erstellt. Reza Mohammadi hat bereits an 37 Gemäldegalerien innerhalb und außerhalb des Iran teilgenommen und viele Preise gewonnen. Er hat 10 kurze Animationen gedreht, 14 Drehbücher geschrieben und an 19 nationalen und internationalen Festivals teilgenommen. Das LINOLEUM Filmfestival findet vom 4. bis 8. September in Kiew, Ukraine, statt. 9478***