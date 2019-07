Filme der iranischen Regisseurin auf dem Filmfestival in Indien gezeigt

Das 10. Jagran International Film Festival widmet sich der berühmten iranischen Regisseurin Pouran Derakhshandeh.

Jagran ist das größte Festival, das Filme in 85 Ländern präsentiert, um internationalen Zuschauern die Regisseure im Nahen Osten vorzustellen.

Die Präsentation der Werke von Derakhshandeh findet am 19. Juni in Neu-Delhi statt.

Das 10. Internationale Filmfestival von Jagran begann am 18. Juli in Neu-Delhi, Indien. Es findet in 18 Städten des Landes statt, darunter Kanpur, Lakhnau, Allah Abad, Dehra Dun, Hisar, Ladian, Patna, Ranchi, Jamzampur und endet schließlich am 29. September 2019 in Mumbai.

9478***