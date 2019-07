Alexander Novak, der eine 120-köpfige Delegation in den Iran geleitet hat, sagte am Montagabend in der iranischen Stadt Isfahan beim 15. gemeinsamen Treffen der iranischen und russischen Wirtschaftskooperation, dass solche Treffen zur Entwicklung der gemeinsamen ökonomischen und kulturellen Beziehungen beitragen werden.



Der iranische Energieminister Reza Ardakanien war auch bei diesem Treffen vertreten.

