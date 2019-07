Ghazvin, 17. Juni, IRNA - Der iranische Kurzfilm 'The Rooster' unter der Regie von Amir Reza Jalalian wurde am Sonntag auf dem 7. iranischen Filmfestival in Paris gezeigt.

Der Film erzählt die Geschichte zweier Soldaten, die sich in ein Mädchen verliebt haben. Das 7. iranische Filmfestival wurde am 12. Juni im Kino Nouvel Odéon in Paris eröffnet. Es läuft bis zum 18. Juni und enthält mehr als 20 Titel der besten iranischen Filme.