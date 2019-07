Frauenanteil im Handwerk beträgt 78 Prozent

Pouya Mahmoudiyan sagte, mit acht Städten und zwei Handwerksdörfern belege der Iran den ersten Platz in der Liste der Städte und Dörfer des Handwerks in der Welt. Iran sei jedoch der drittgrößte Hersteller von Kunsthandwerken in Bezug auf die Vielfalt.

Stellvertretende Leiterin der Organisation für Kulturerbe, die sich auf den Namen dieses Jahres mit dem Titel "Das Jahr der Produktion" bezog, erklärte: "Kunsthandwerk ist unserer Meinung nach das iranische gefragteste Gut, und die Förderung des Kunsthandwerks in diesem Jahr wird immer wichtiger".

Sie fügte hinzu, dass die Unterstützung der Medien, einschließlich der nationalen Medien, und die Einführung dieser Kunstindustrie zur Unterstützung für Kunsthandwerk, Künstler sowie für Hersteller und Zulieferer führen und zur Einführung der Kunsthandwerke beitragen könnten.

