Einen Monat vor dem Start der Gewichtheben-Weltmeisterschaft, die vom 12. bis 20. Juli in der Hauptstadt von Kasachstan, Nur-Sultan, stattfinden wird, veröffentlichte diese Komitee eine Liste der 10 besten Powerlifter der Welt, darunter der Iraner Siamand Rahman.

Rahman, der bei den Paralympischen Spielen als stärkster Behinderter der Welt anerkannt wurde, konzentriert sich voll und ganz auf die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio, Japan, um einen neuen Rekord im Wettbewerb zu erzielen.

Siamand Rahman hat bei den paralympischen Spielen 2012 in London, den paralympischen Spielen 2016 in Rio und den Asian Para Games 2010 in Guangzhou, 2014 in Incheon und 2018 in Jakarta Goldmedaillen gewonnen.

9478***