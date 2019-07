Der Anteil iranischer Frauen in Führungspositionen um 30% gestiegen

"Derzeit sind 60 Assistentin und Vizeministerinnen in der Hauptstadt aktiv sind, und in den Provinzen Irans sollten 30% der Führungspositionen an Frauen übergeben werden", sagte Ebtekar auf einer Konferenz für Frauen und Familie in Täbris.



Sie fügte hinzu, 41% der Regierungsangestellten sind weiblich, und die Regierung beabsichtige, die Beteiligung von Frauen zu erhöhen, um ihr Potenzial zu verbessern.



Seit dem Sieg der Islamischen Revolution hat die Präsenz von Frauen in verschiedenen Bereichen sozialer, kultureller, wissenschaftlicher und politischer Aktivitäten im Iran erheblich zugenommen. Während der Amtszeit von Hassan Rouhani sind drei Frauen zu Botschafterinnen der Islamischen Republik in anderen Ländern gewählt.



