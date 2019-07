Teheran, 16. Juni, IRNA - Iran hat seinen Siegeslauf in der dritten Wettkampfwoche der FIVB Volleyball Nations League der Männer 2019 in Urmia, Provinz West-Asarbaidschan, am Samstag verlängert. Jetzt steht er an der Spitze der Tabelle.

Gestern Abend besiegte Iran Titelverteidiger Polen in Urmia mit 3: 2 (25:20, 21:25, 18:25, 25:17, 15:8).



Amir Ghafour erzielte 28 Punkte für den Iran, Lukasz Kaczmarek 22 Punkte für Polen.



Der Iran verlängerte seine Siegesserie auf sieben Spiele, da die Mannschaft von Igor Kolakovic bereits sechs Siege gegen Italien, Deutschland, China, Argentinien, Japan und Kanada eingefahren und gegen Brasilien verloren hatte.



Der Iran trifft am Sonntag auf Russland. 9407**