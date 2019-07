Putin äußert sich besorgt über Atomabkommen

"Russland strebt die vollständige Umsetzung des Atomabkommens durch alle Unterzeichner an", sagte Putin bei einer Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) in Duschanbe (Tadschikistan).

"Russland glaubt, dass die Umsetzung des Atomabkommens der einzig richtige Weg ist", betonte er.

Iran, Russland und Türkei arbeiten daran, das syrische Problem zu lösen

Der russische Präsident erklärte, dass der Prozess der Verbesserung der Situation und der Lösung der syrischen Probleme noch andauere und stellte fest, dass Iran, Russland und Türkei daran arbeiten, die Probleme Syriens zu lösen.

9478***