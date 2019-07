Rouhani traf sich mit dem Vorsitzenden der Volksrepublik China in Bischkek

Präsident Rouhani reiste am Donnerstag zu einem Staatsbesuch nach Bischkek, um am Gipfel der Staatsoberhäupter der SCO teilzunehmen.



Vom 13. bis 14. Juni findet in Bischkek ein Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCZ) statt. Die Staats- und Regierungschefs der teilnehmenden Länder und Beobachterstaaten sind bereits in der Hauptstadt Kirgisistans angekommen.



Rouhani aus Bischkek wird nach Duschanbe reisen, wo er an einem Treffen zu Interaktions- und vertrauensbildenden Maßnahmen in Asien (CICA) teilnehmen wird.

9407**