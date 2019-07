SCO-Gipfel: Präsident Rouhani in Bischkek gelandet

Teheran, 13. Juni, IRNA - Irans Präsident Hassan Rouhani traf am späten Donnerstag in der Hauptstadt Kirgisistans, Bischkek, ein, um am 19. Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCZ) teilzunehmen.

Das 19. Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit findet am 13. und 14. Juni in Kirgisistan statt, an dem Staats- und Regierungschefs aus elf Ländern teilnehmen, darunter Iran, Russland, China, Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan, Indien und Pakistan. Shanghai Kooperation Organization ist eine zwischenstaatliche Organisation, die für multilaterale, politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit gegründet wurde. China, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, Pakistan und Indien sind seine Hauptmitglieder, und der Iran, die Mongolei, Afghanistan und Weißrussland sind Beobachter. Nach SCZ-Gipfeltreffen wird Rouhani Bischkek nach Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans, verlassen, um am 5. Gipfel der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) teilzunehmen. . Iran, Kasachstan, Afghanistan, Pakistan, Südkorea, China, Russland, Indien, Palästina, Mongolei, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan, Aserbaidschan und Thailand sind die Mitgliedern der CICA-Organisation. 9407**