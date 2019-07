Oberster Führer: Iran wird nicht mit USA verhandeln

„Die Islamische Republik Iran vertraut den Vereinigten Staaten nicht und wird die bitteren Erfahrungen früherer Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten im Rahmen des Atomabkommens nicht wiederholen, da keine freie und vernünftige Nation die Verhandlung unter Druck akzeptiert“, sagte Ayatollah Khamenei am Donnerstag bei einem Treffen mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe in Teheran.

Zu Beginn des Treffens sagte Abe: „Ich möchte Ihnen die Botschaft des Präsidenten der Vereinigten Staaten übermitteln“.



Ayatollah Khamenei erwiderte:

„Wir haben keine Zweifel an Ihrem (japanischen) guten Willen und Ihrer Ernsthaftigkeit, aber in Bezug auf das, was Sie vom US-Präsidenten zitiert haben, halte ich persönlich Trump nicht für würdig, Mitteilungen auszutauschen, und ich habe und werde keine Antwort für ihn haben“.