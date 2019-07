Der Premierminister ist das erste japanische Staatsoberhaupt, das den Iran in den letzten vier Jahrzehnten besucht. Er leitet eine hochrangige Delegation und hat sich mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani und dem Außenminister des Landes Javad Zarif getroffen.



Abe und sein Außenminister Taro Kono sind am Mittwoch in Teheran eingetroffen.

9407**