Rouhani: US-Druckskapazität ist erschöpft

„Die iranische Nation wird wissen, dass der Druck der USA auf unser Land seinen Höhepunkt erreicht hat und die Fähigkeit [Druck auszuüben] sich praktisch ihrem Ende nähert“, sagte der iranische Präsident.



Die Tatsache, dass ein europäischer Außenminister bei seinem Besuch in Teheran ausdrücklich erklärt, dass die USA auf dem falschen Weg sind, dass der maximale Druck auf den Iran scheitern wird und dass alle im vergangenen Jahr von der Vorsicht des Iran beeindruckt waren, bedeutet, dass die Europäer wissen, wie Ihr Partner einen Fehler macht, sagte Rouhani.



Er bezog sich offenbar auf den Besuch des deutschen Außenministers Heiko Mass, der am Montag in Teheran war.

