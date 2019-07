Rouhani trifft Putin am 14. Juni in Bischkek

„Während des Treffens ist es geplant, eine breite Palette von Themen zu erörtern, einschließlich der Situation in Syrien und das iranische Atomabkommen“, berichtet die russische Nachrichtenagentur Itar-Tass. „Die Stärkung des Handels und der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Teheran und Moskau wird eines der wichtigsten Themen der Diskussion dieses Mal sein.“

Das letzte Treffen wurde im Februar in Sotschi am Rande des Astana-Gipfels statt.

Putin und Rouhani trafen einander 16 Mal in den letzten fünf Jahren. Präsident Rouhani besuchte dreimal Russland und der russische Präsident reiste dreimal in Iran ein. Weitere Treffen fanden in anderen Ländern und im Rahmen der internationalen Treffen.

