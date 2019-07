Iran: US-Wirtschaftssanktionen untergraben die Sicherheit der Region

Abbas Araghchi sagte am Dienstag bei einem Treffen mit dem Ständigen Vertreter des Außenministers Singapurs für den Nahen Osten, Zine Al-Abidine Rashid: „Die einzige Frage im Nahen Osten, die durch Verhandlung und Diplomatie gelöst wurde, ist Irans Atomfrage. Die USA haben aus unvernünftigen und unverständlichen Gründen diese Vereinigung verlassen“.



Ihm zufolge haben die Vereinigten Staaten einen Wirtschaftskrieg gegen den Iran eingeleitet, und dieser Krieg ist der Grund für die Zunahme der Spannungen in der Region.



Ein singapurischer Beamter wies bei diesem Treffen auch auf den Druck von Sanktionen gegen alle Länder hin und äußerte die Hoffnung auf einen Abbau der Spannungen in der Region.

