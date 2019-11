In der Erklärung heißt es, die feindselige Behandlung der französischen Polizei gegen Menschen, die in Paris und anderen französischen Städten zu Ungerechtigkeiten und unerträglichen Diskriminierungen geführt haben, ist besorgniserregend und gefährlich.Die französische Regierung, die sich den Menschenrechtskonventionen verpflichtet fühlt, sollte in der ersten Phase die Morde an Ralliers vor Gericht stellen und die Ergebnisse den internationalen Kreisen vorlegen.Sie sollte auch frühzeitig und unzumutbare Verhaftungen stoppen, so die Erklärung. Die französische Regierung solle gegenüber dem säkularen Diktator und dem liberalen Kapitalismus Rechenschaft ablegen und den Menschen erlauben, sich frei auszudrücken.„Wir erwarten, dass der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen den Weg für die Ernennung eines Sonderberichterstatters für die in Frankreich stattfindenden Entwicklungen ebnen wird“, heißt es in der Erklärung. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen werde auch die Vorfälle im Land genau beobachten und Berichte vorlegen.Seit Wochen breiten sich die sogenannten „Yellow Vest“ -Proteste in ganz Frankreich aus. Ausgelöst durch einen geplanten Anstieg der Treibstoffpreise, haben die Proteste Unzufriedenheit gezeigt: Die Franzosen haben es satt, dass sie sich von der Nachfolge von Regierungen und politischen Parteien trennen.9407**