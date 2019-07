Bei einem Treffen mit dem Außenminister der Türkei, Mevlut Cavushoglu, sagte Präsident Hassan Rouhani am Mittwoch: „Heute sind die beiden Regierungen entschlossen, die Teheran-Ankara-Beziehungen in allen Bereichen von gemeinsamem Interessen zu entwickeln und zu vertiefen“.Er betonte, wie wichtig es sei, das 30-Milliarden-Dollar-Ziel in den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern zu erreichen. Der Präsident sagte weiter: „Die Entwicklung der Bankbeziehungen zwischen den beiden Ländern, Entscheidung, die nationalen Währungen der beiden Länder zu verwenden, die Vereinbarungen in dieser Hinsicht umzusetzen, führen zur Entwicklung der Teheran-Ankara Wirtschaftsbeziehungen“.„Die Islamische Republik Iran ist bereit, die Beziehungen zur Türkei im Energiesektor zu festigen und begrüßt die Beteiligung türkischer Investoren und Geschäftsleute an verschiedenen Öl- und Gasprojekten im Iran“, fuhr er fort.Er verwies auch auf den Gipfel der Mitglieder der Organisation der Islamischen Zusammenarbeit (OIC) über die Heiligen Quds in Istanbul und beschrieb sie als effizient im Kampf gegen Verschwörungen der Feinde.Er betonte dann die Notwendigkeit, den Kampf gegen den Terrorismus fortzusetzen und separatistische Aktionen in der Region zu verhindern. „Leider sind einige Länder heute dabei, geografische Grenzen in der Region zu ändern, und nachdem sie im Nordirak gescheitert sind, haben sie sich dem nördlichen Syrer zugewandt“.„Wir glauben, dass in Zukunft die Einheit Syriens geschützt und der Terrorismus aus diesem Land ausgerottet werden muss, um den Boden für mehr Frieden im Land zu legen, durch den sich die Länder der Region sicherer fühlen können. Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen Iran, der Türkei und Russland sehr wichtig“, fuhr er fort.Irans Staatschef fuhr fort: „Wir sind bereit, unsere Zusammenarbeit mit der Türkei bei der Lösung der Probleme in der Region zu fördern und diesbezügliche Bedenken auszuräumen“.Er betonte, dass jeder sein Möglichstes tun müsse, um das Blutvergießen in der Region zu stoppen, sagte der Präsident der Islamischen Republik Iran auch: 'Der Schutz der Unabhängigkeit der Länder und keine Veränderung der geographischen Grenzen in der Region erhöht die Stabilität in der Region“.Natürlich wollen die USA und das zionistische Regime niemals, dass die Probleme der Region gelöst werden, sagte Rohani und fügte hinzu, dass engere Beziehungen zwischen Teheran und Ankara zur Lösung der Probleme beitragen könnten, insbesondere in Syrien.Der Außenminister der Türkei, Mevlut Cavushoglu, beschrieb die Beziehungen zwischen den beiden Ländern als positiv und betonte, dass die geschäftliche Zusammenarbeit und die Bankbeziehungen weiterentwickelt werden sollten. „Heute sollten wir die Zusammenarbeit und Verhandlungen verstärken, um die Teheran-Ankara-Beziehungen weiter zu stärken“.„Eines der Hauptziele der USA ist es, mit ihren neuen Verschwörungen in der Region die freundschaftlichen, sich entwickelnden Beziehungen zwischen Iran und der Türkei zu beeinflussen, und wir müssen uns damit auseinandersetzen, unsere Zusammenarbeit bei der Lösung der Probleme der Region, insbesondere in Syrien, fortzusetzen“, fügte er hinzu.Er fuhr fort: „Die militärische Operation der Türkei in Nordsyrien ist zeitlich begrenzt und zielt nur auf Terroristen in dieser Region“.9407**