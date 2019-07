Dehghani verwies auf die Bedeutung der Times Higher Education World University Rankings und erklärte, die Universitäten in Singapur und China dominieren die Top-Plätze in der von THE im Jahre 2018 veröffentlichten Rangliste. Die National University of Singapore belegte den ersten Platz und die Unis Tsinghua und Peking stehen auf Platz zwei und drei.Dehghani erklärte, das Times Higher Education World University Ranking ordne die besten Universitäten nach Kriterien wie Bildung, Forschung, Zitaten und die internationale Reputation von Universitäten.Er fügte hinzu, dass Iran sich gegenüber 2017 verbessert habe. Im Jahr 2017 hatten 14 iranische Universitäten in der Rangliste geschafft, aber im Jahr 2018 wurden 18 iranische Unversitäten auf dieser Liste eingestuft.Die Technische Universität Babol Noshirvani, die Scharif-Universität für Technologie und Amirkabir Universität für Technologie erreichten die besten Plätze auf dieser Rangliste für den Iran, betonte Dehghani.Folgen Sie IRNA auf Twitter! @irna_German9420**9407**