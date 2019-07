Sohrab Moradi der Olympiasieger von Rio 2016 in der Klasse 94 kg erreichte Platz 3 in der Umfrage der International Weightlifting Federation.Der georgische Gewichtheber Lasha Talakhadze hat die meisten Stimmen erhalten und stand somit auf Platz eins. Der ägyptische Gewichtheber Mahmoud Mohamed Ihab eroberte mit 8.491 Stimmen den zweiten Platz.Sohrab Moradi hat im Dezember dieses Jahres den Weltrekord im Gewichtheben-Weltmeisterschaften gebrochen. Bei den Asienmeisterschaften 2009 gewann er Gold in der Klasse bis 85 kg. Bei den Asienmeisterschaften 2012 gewann er wieder die Goldmedaille.Folgen Sie IRNA auf Twitter! @irna_German9420**9407**