«Wir freuen uns sehr, dass die Islamische Republik Iran und die Menschen unseres islamischen Irans zum 39. Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution auf dem Weg der Ursachen und Ziele der Revolution mächtiger und lebendiger denn je sind», fuhr der Präsident fort.Am 11. Februar 1979, dem 22. Bahman 1357 nach dem iranischen Sonnenkalender, erreichte die iranische Nation unter der Führung von Imam Chomeini einen einen großen Sieg.Sie konnten die 2500-jährige Monarchie und über 50 Jahre andauernde Despotie und Tyrannei des Pahlawi-Regimes in Iran zum Ende bringen.Präsident Rouhani sagte: «Jedes Jahr an solch einem Tag, wenn die Menschen ihre Unterstützung für den verstorbenen Imam Chomeini (RA), den Obersten Führer, das System und die Ideale ihrer Revolution in Millionen aussprechen, zeigen sie, dass sie die Feinde der Revolution enttäuschen wollen».Die Teilnahme der Menschen am Fußmarsch zeige, dass die Beziehungen der Menschen zur Regierung und zu den Werten der Revolution immer noch eng und tief sind. Er sagte: «In den letzten Monaten hatte der Feind Verschwörungen gegen die Islamische Republik Iran geplant, aber die iranische Nation hat es vereitelt».«In den vergangenen Monaten waren wir in der Lage, die gefährlichen Terroristen, die die Region infiltrierten, zu zerschmettern und von den arroganten Mächten unterstützt zu werden, und das ist ein großer Sieg», fuhr Dr. Rohani fort und sagte, dass viele große Länder auf der ganzen Welt sagten: «NEIN zu den Verschwörungen, die die US-Regierung gegen die iranische Nation und die Außenpolitik unseres Landes hervorgebracht hat».«Mit all ihrer politischen und wirtschaftlichen Macht und Autorität versuchte die US-Regierung das Atomabkommen zu untergraben, aber sie versagten jedes Mal», fügte der Präsident hinzu.Irans Staatschef fuhr fort: «Die junge Generation muss ihre Entschlossenheit für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in dem Land mit ihrer Präsenz bei den Demonstrationen zeigen».Der Präsident lud abschließend alle Menschen im ganzen Land ein, darunter Frauen, Männer und junge Menschen, um Fußmarsch zum 22. Bahman glorreicher und entschlossener als in früheren Jahren abzuhalten.