Rohani 14 Millionen/ Raeisi 10 Millionen

Laut IRNA sagte Ali Asqar Ahmadi am Samstagmorgen vor Journalisten: Gemäß der ersten Ergebnisse und von 25.966.729 ausgezählten Stimmen haben Hassan Rohani 14.619.848 Stimmen, Seyyed Ebrahim Raeisi 10.125.855 Stimmen, Seyyed Mostafa Mirsalim 297.276 Stimmen und Mostafa Haschemi-Taba 139.331 Stimmen bekommen.Rohani bekam 56% der Stimmen, Raeisi 38% und Mirsalim 10% von diesen ausgezählten Stimmen.Dem Leiter des Wahlbüros zufolge waren fast 40 Millionen Personen in den Wahllokalen anwesend.Hassan Rohani erhielt bei der 11. Präsidentschaftswahl 18.613.629 Stimmen und wurde zum Präsidenten des Irans ernannt.In dieser Runde nahmen 36.704.156 Personen an den Wahlen teil und eine Beteiligung von 72.7% wurde registriert.Die 12. Präsidentschaftswahlen fand gestern 19. Mai statt.9407